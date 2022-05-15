Шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» добились домашней победы над «Лос-Анджелес Кингз» (2:0) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Коди Сеси (34-я минута) и Коннор Макдэвид (57). 40-летний голкипер «Ойлерз» Майк Смит оформил шатаут, отразив все 29 бросков по своим воротам.
Таким образом, «Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-3. В следующем раунде плей-офф НХЛ подопечные Джея Вудкрофта сыграют либо с «Калгари Флэймз», либо с «Даллас Старз».
источник: «Советский спорт»