Шайба Макдэвида помогла «Эдмонтону» победить «Лос-Анджелес» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Футбол переживет, а вот норвежцам без Большунова будет худо… В каких видах спорта санкции бьют не только по России

Модный тезис «спорт невозможен без России» справедлив далеко не всегда. Но кое-где от сегодняшних санкций действительно страдают не только наши атлеты, но и их коллеги со всей планеты.