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Форвард «Тампы-Бэй» Кучеров доигрывал серию первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» с травмой

Ранее «Лайтнинг» вышли в полуфинал Восточной конференции.
15 мая 2022 09:52
автор: Владислав Корегин

Сегодня, 15 мая, стало известно о том, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров доигрывал оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» с повреждением.

Согласно информации инсайдера Даррена Дрегера, 28-летний хоккеист получил травму во время одной из встреч серии, однако принял решение продолжить играть за «молний». При этом характер травмы и ее серьезность неизвестны. Как сообщает источник, форвард неважно себя чувствует на протяжении нескольких дней.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ Кучеров отыграл семь матчей, забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Тем самым, он помог «Тампе-Бэй» победить «Торонто» в серии (4:3) и выйти в следующий раунд.

Следующим соперником «Лайтнинг» станет «Флорида Пантерз».

источник: «Советский спорт»
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