Форвард «Эдмонтона» Макдэвид повторил рекорд Овечкина по набранным очкам за одну серию плей-офф НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил четыре шайбы и отдал десять голевых передач в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Лос-Анджелесом».

Отметим, что 25-летнему канадцу удалось набрать 14 результативных очков в семи встречах. Тем самым, хоккеист смог повторить рекорд XXI века по числу очков за одну серию плей-офф. Ранее подобных цифр добивались нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2009 год), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз», 2010) и Клод Жиру («Филадельфия Флайерз», 2012).

Добавим, что рекордсменом НХЛ по данным показателям в плей-офф является Рик Миддлтон (19 очков). Второе и третье места занимают Уэйн Гретцки (18) и Марио Лемье (17) соответственно.

Напомним, «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» в серии со счетом 4-3. В следующем раунде плей-офф НХЛ «Ойлерз» сыграют либо с «Калгари Флэймз», либо с «Даллас Старз».