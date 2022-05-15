Тарасова назвала недохоккеем чемпионат мира-2022 без участия сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу чемпионата мира 2022 года по хоккею, который проходит с 13 по 29 мая в финских городах Хельсинки и Тампере.

Отметим, что ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборную России от участия на турнире.

– Какой же хоккей может быть без России? В мире всего десяток стран, которые играют в этот вид спорта. Сборная России – мировой лидер. ЧМ без сборной России – это недохоккей какой-то, – цитирует Тарасову Sport24.ru.

Добавим, что в рамках своих выступлений на чемпионате мира Россия четыре раза становилась победителем турнира. Это происходило в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Также на счету национальной команды три серебряных (2002, 2010, 2015) и пять бронзовых медалей первенств (2005, 2007, 2016, 2017, 2019).

Действующим победителем чемпионата мира является сборная Канады.