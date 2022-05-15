Ступак рассказала о мечте, связанной с Овечкиным

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказал о своей мечте, связанной с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ранее лыжница сделала репост записи, на которой опубликована первая шайба 36-летнего хоккеиста в плей-офф Кубка Стэнли.

«У меня есть огромная мечта! Я просто хочу посмотреть, как он играет. И делать это сидя на первых рядах, чтобы лучше рассмотреть», — написала Ступак.

Напомним, что «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Флориде» (2-4). Александр провел шесть матчей, в которых набрав 6 очков (1+5).