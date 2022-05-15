Валерий Каменский: Противостояние российских вратарей определит исход серии «Флорида» - «Тампа»

Левый хук в голову! Как Чарло нокаутировал Кастаньо и стал седьмым в истории «абсолютом» с четырьмя поясами

Американец Джермелл Чарло победил аргентинца Брайана Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе.