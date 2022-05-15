Валерий Каменский: Противостояние российских вратарей определит исход серии «Флорида» - «Тампа»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал определяющий фактор в серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Тампой».
Напомним, что основным вратарем «Лайтнинг» является россиянин Андрей Василевский, а цвета «Пантерз» защищает его соотечественник Сергей Бобровский.
«Будет дуэль российских вратарей. Думаю, исход этой серии на 50% будет зависеть от их игры. Не буду их сравнивать, Бобровский и Василевский оба сильные вратари, у каждого свой почерк игры, поэтому это будет неправильно. Очень приятно, что они будут соревноваться между собой, это очень интересно», - приводит ТАСС слова Каменского.
Добавим, что 27-летний Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). Бобровский два раза признавался лучшим вратарем лиги (2013, 2017).
Напомним, что «Флорида»