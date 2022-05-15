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Валерий Каменский: Противостояние российских вратарей определит исход серии «Флорида» - «Тампа»

Первый матч состоится 18 мая на площадке «Пантерз».
15 мая 2022 13:16
автор: Александр Поволоцкий

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал определяющий фактор в серии второго раунда плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Тампой».

Напомним, что основным вратарем «Лайтнинг» является россиянин Андрей Василевский, а цвета «Пантерз» защищает его соотечественник Сергей Бобровский.

«Будет дуэль российских вратарей. Думаю, исход этой серии на 50% будет зависеть от их игры. Не буду их сравнивать, Бобровский и Василевский оба сильные вратари, у каждого свой почерк игры, поэтому это будет неправильно. Очень приятно, что они будут соревноваться между собой, это очень интересно», - приводит ТАСС слова Каменского.

Добавим, что 27-летний Василевский дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). Бобровский два раза признавался лучшим вратарем лиги (2013, 2017).

Напомним, что «Флорида»

источник: ТАСС
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Валерий Каменский: Противостояние российских вратарей определит исход серии «Флорида» - «Тампа»
Первый матч состоится 18 мая на площадке «Пантерз».
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