Канада разгромила Италию в матче чемпионата мира

В Финляндии продолжается чемпионат мира по хоккею.

Сборная Канады нанесла поражение команде Италии (6:1) в матче второго тура группы А. Счет в игре на 13-й минуте открыл Фил Пьетрониро.

Канадцы ответили шайбами Трэвиса Санхайма (16), Джоша Андерсона (29), Николя Руа (36), Кента Джонсона (38), Дайсина Мэйо (43) и Ноа Грегора (55).

Североамериканская команда набрала шесть очков в двух матчах и занимает первое место в группе. Итальянцы (0 очков) располагаются на шестой строчке.

В следующем туре Канада встретится со Словакией (16 мая), а Италия сыграет с Данией 17-го числа.