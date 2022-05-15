США в овертайме обыграли Австрию, Франция победила Казахстан на ЧМ в Финляндии

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии продолжается групповой этап.

Сборная США лишь в овертайме нанесла поражение Австрии. Встреча группы А завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. У США отличились Киффер Беллоуз (35-я минута), Адам Годетт (49) и Люк Хьюз (64). Австрийская команда вела со счетом 2:0, благодаря точным броскам Беньямина Нисснера (15) и Пауля Хубера (35).

США занимают второе место, набрав пять очков. Австрия на шестой позиции с одним очком.

В матче второго группы А сборная Франции выиграла у команды Казахстана со счетом 2:1. В составе трехцветных отличились Александр Тексье (33-я минута) и Флорьян Шакиашвили (40). Единственная шайба казахстанской команды на счету Валерия Орехова (6).

Сборная Франция набрала три очка и занимает шестое место в таблице. Казахстан идет восьмым, не имея очков в активе.

Напомним, что в турнире не принимают участие команды России и Белоруссии. Решение о недопуске этих сборных принято ИИХФ.