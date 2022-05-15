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Овечкину пришлось играть в плей-офф НХЛ с травмой

Врачи «Вашингтона» не успели залечить повреждение, полученное в регулярном чемпионате.
Овечкину пришлось играть в плей-офф НХЛ с травмой
15 мая 2022 20:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не успел к началу плей-офф НХЛ залечить травму плеча.

Напомним, что Овечкин 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в начале третьего периода получил повреждение верхней части тела и вернулся к играм в официальных матчах уже в плей-офф.

«Я ударился плечом о борт, но в плей-офф я не думаю, что это имеет значение. Если будет больно, вам сделают несколько инъекций и дадут пару волшебных таблеток. Понадобится ли мне летом операция? Нет. Чувствую себя хорошо», - приводит слова российского хоккеиста «РИА Новости», ссылаясь на клубную пресс-службу.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4). Следующим соперником «пантер» будет «Тампа-Бэй».

источник: «РИА Новости»
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Овечкину пришлось играть в плей-офф НХЛ с травмой
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