Овечкину пришлось играть в плей-офф НХЛ с травмой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не успел к началу плей-офф НХЛ залечить травму плеча.

Напомним, что Овечкин 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» в начале третьего периода получил повреждение верхней части тела и вернулся к играм в официальных матчах уже в плей-офф.

«Я ударился плечом о борт, но в плей-офф я не думаю, что это имеет значение. Если будет больно, вам сделают несколько инъекций и дадут пару волшебных таблеток. Понадобится ли мне летом операция? Нет. Чувствую себя хорошо», - приводит слова российского хоккеиста «РИА Новости», ссылаясь на клубную пресс-службу.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4). Следующим соперником «пантер» будет «Тампа-Бэй».