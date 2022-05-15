Швеция победила Чехию на групповом этапе чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции победила команду Чехии на групповом этапе чемпионата мира со счетом 5:3.

В составе чехов забивали Давид Крейчи (7-я минута), Томаш Кундратек в большинстве (38) и Матей Блумел (48).

У «Тре крунур» заброшенными шайбами отличились Расмус Асплунд дважды, сначала в численном преимуществе (20), а потом в равных составах (29), Эмиль Бемстрем в большинстве (23), Матиас Броме (26) и Антон Бенгтссон (45).

Напомним, что на старте турнира шведы были сильней Австрии (3:1), а чехи – Великобритании (5:1).

В третьем туре Чехия сыграет с Австрией, а Швеция с Великобританией.

Добавим, что в параллельной группе Швейцария разгромила Данию (6:0).