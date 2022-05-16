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Гол Панарина в овертайме принес «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» в седьмом матче серии плей-офф

Команда из Нью-Йорка вышла в полуфинал Восточной конференции.
16 мая 2022 08:13
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в основное время команды забросили друг другу по три шайбы. В составе хозяев голы забили Крис Крайдер (8-я минута), К'Андре Миллер (32) и Мика Зибанежад (55). Гости ответили точными бросками Дэнтона Хайнена (19), Джейка Гюнцеля (31) и Эвана Родригеса (38).

В овертайме победную шайбу забросил российский форвард Артемий Панарин. Его партнер по команде, а именно голкипер Игорь Шестеркин, оформил 42 сейва из 45 возможных. Нападающий пингвинз Евгений Малкин не набрал голевых очков.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали победу в серии с «Питтсбургом» (4-3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Их соперником станет «Каролина».

источник: «Советский спорт»
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