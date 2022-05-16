«Калгари» дома обыграл «Даллас» и стал полуфиналистом плей-офф Западной конференции НХЛ

Седьмой матч серии первого раунда плей-офф НХЛ «Калгари Флэймз» – «Даллас Старз» завершился победой хозяев в овертайме – 3:2.
Отметим, что в составе домашней команды шайбы забросили Тайлер Тоффоли (22), Мэттью Ткачук (29) и Джонни Годро (76). Российский защитник Никита Задоров отыграл 28 минут 42 секунды, завершив встречу с коэффициентом полезности «+1».
Гости ответили голами Джейми Бенна (1) и Владислава Наместникова (23).
Напомним, что счет в серии между «Калгари» и «Далласом» стал 4-3 в пользу «Флеймз». Таким образом, подопечные Дэррила Саттера вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ. Их соперником станет «Эдмонтон».
источник: «Советский спорт»