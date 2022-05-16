Стали известны все участники второго раунда плей-офф НХЛ

В ночь на 16 мая состоялись два последних матча первого раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ), а «Калгари Флэймз» дома оказался сильнее «Даллас Старз» (3:2 ОТ). Победившие команды вышли в следующую стадию соревнований, выиграв свои серии со счетом 4-3.

Таким образом, определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ. В Восточной конференции соперником «рейнджеров» станет «Каролина», а «Флорида», ранее обыгравшая «Вашингтон» (4-2), встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли – «Тампой-Бэй».

На Западе «Колорадо» сыграет против «Сент-Луиса», а «Калгари» поборется за выход в финал конференции с «Эдмонтоном».