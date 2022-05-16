НХЛ признала Панарина лучшим игроком седьмого матча серии плей-офф «Рейнджерс» – «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой седьмого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).

Отметим, что 30-летний россиянин провел на льду 22 минуты 53 секунды и стал автором победной шайбы своей команды в овертайме. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 103 (25+78) набранных очка в 82 встречах.

Второй звездой стал нападающий «рейнджеров» Мика Зибанежад, забивший один гол и отдавший два результативных паса. Тройку лучших замкнул форвард «Пингвинз» Эван Родригес – канадский игрок набрал 2 (1+1) очка.

Добавим, что «Рейнджерс» одержали победу в серии с «Питтсбургом» (4-3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Их соперником станет «Каролина».