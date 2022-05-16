Шестеркин побил клубный рекорд «Рейнджерс» по количеству отраженных бросков в одной серии плей-офф

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил новый рекорд клуба по сейвам в одной серии плей-офф.

Отметим, что в ночь на 16 мая 26-летний россиянин помог своей команде обыграть «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, отразив 42 броска из 45 возможных.

Таким образом, хоккеист совершил уже 255 сейвов за семь встреч и опередил рекордсмена команды по данному показателю – Гампа Уорсли (230). Прежнее достижение было установлено в 1962 году.

Добавим, что «Рейнджерс» одержали победу в серии с «Питтсбургом» (4-3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Их соперником станет «Каролина».