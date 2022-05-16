Александр Кожевников: Панарин – высококлассный игрок и звезда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался по поводу игру форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).

Отметим, что 30-летний россиянин провел на льду 22 минуты 53 секунды и стал автором победной шайбы своей команды в овертайме. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 103 (25+78) набранных очка в 82 встречах.

– Артемий – высококлассный игрок и звезда. Он заметен. Панарин сделал свое дело, на что и надеялись, что он нестандартный игрок и решает игры. В этом мастерство и проявляется, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Добавим, что «Рейнджерс» одержали победу в серии с «Питтсбургом» (4-3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ. Их соперником станет «Каролина».