Мика Зибанеджад: Шестеркин дает нам шанс выиграть в каждой игре

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился мнением об игре российского вратаря команды Игоря Шестеркина.

Напомним, что команда из Нью-Йорка обыграла в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Противостояние продолжалось семь матчей.

«Он делал это для нас весь год. Шестеркин дает нам шанс выиграть в каждой игре… У соперников бывают шансы, но мы знаем, кто у нас там сзади, и доверяем Игорю.. Это даёт нам уверенность, чтобы пойти за следующим голом», – приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Шестеркин установил рекорд »Рейнджерс» по количеству сейвов за одну серию. В семи играх он отразил 255 бросков.