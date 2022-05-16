Буцаев стал главным тренером «Витязя»

«Витязь» объявил имя нового главного тренера команды, которая со следующего сезона будет базироваться в Балашихе.

Как сообщает официальный сайт клуба, наставником назначен Вячеслав Буцаев. В штабе «Витязя» продолжат работу Максим Бец и Андрей Малков. Первый отвечает за работу нападающих, второй - является тренером вратарей.

Напомним, что Буцаев тренировал «Нефтехимик». Он возглавлял нижнекамский клуб с декабря 2018-го по апрель 2021-го.

Кроме того, Буцаев работал главным тренером ЦСКА и ХК «Сочи».