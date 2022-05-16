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Буцаев стал главным тренером «Витязя»

Специалист является олимпийским чемпионом 1992 года.
16 мая 2022 15:13
автор: Александр Поволоцкий

«Витязь» объявил имя нового главного тренера команды, которая со следующего сезона будет базироваться в Балашихе.

Как сообщает официальный сайт клуба, наставником назначен Вячеслав Буцаев. В штабе «Витязя» продолжат работу Максим Бец и Андрей Малков. Первый отвечает за работу нападающих, второй - является тренером вратарей.

Напомним, что Буцаев тренировал «Нефтехимик». Он возглавлял нижнекамский клуб с декабря 2018-го по апрель 2021-го.

Кроме того, Буцаев работал главным тренером ЦСКА и ХК «Сочи».

источник: ХК «Витязь»
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