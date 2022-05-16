Жамнов получил удовлетворительную оценку за результат сборной России на ОИ-2022

Тренерский совет Федерации хоккея России провел заседание, на котором оценил работу наставника муской сборной Алексея Жамнова в ходе Олимпиады в Пекине.

Напомним, что россияне стали серебряными призерами ОИ-2022, уступив в финале Финляндии со счетом 1:2.

Также на заседании рассматривалась работа тренера женской сборной Евгения Бобарико. Его подопечные уступили в четвертьфинале Швейцарии - 2:4.

«Были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборной по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время Игр. Также обсуждались ошибки и недочеты, которые не позволили сборным выполнить задачу на турнир. Напомню, что перед мужской сборной стояла задача занять на Играх в Пекине первое место, перед женской - попасть в число медалистов. Оба тренера - и Жамнов, и Бобарико - получили за Олимпиаду оценки «удовлетворительно», - цитирует пресс-служба организации президента ФХР Владислава Третьяка.

Отметим, что в товарищеских играх со сборной Белоруссии мужской командой руководил Сергей Зубов.