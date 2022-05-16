Комментатор Юртаев считает, что Панарин и Шестеркин не смогут вытащить серию с «Каролиной»

Известный комментатор Андрей Юртаев поделился своими ожиданиями от четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролиной Харрикейнз».

«Вся надежда у «рейнджеров» только на Игоря Шестеркина и Артемия Панарина. Но вряд ли они на своем горбу затащат и еще один раунд», - приводит слова Юртаева Metaratings.

Напомним, в 1/8 финала «рейнджеры» в семиматчевом противостоянии переиграли «Питтсбург Пингвинз» (4-3), а «ураганы» с аналогичным результатом оказались сильнее «Бостон Брюинз».