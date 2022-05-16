Сборная Канады разгромила команду Словакии на ЧМ в Финляндии, Латвия обыграла Норвегию

Сборная Канады обыграла команду Словакии на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Встреча третьего тура группы А завершилась крупной победой североамериканцев - 5:1.

В составе канадской команды отличились Адам Лаури (11-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (27 и 38), Коул Силлинджер (42) и Морган Гики (52). Автором единственной шайбы сборной Словакии стал Самуэль Такач (13).

Канада с девятью очками лидирует в таблице. Словаки идут шестыми с тремя очками в активе.

В матче группы B сборная Латвии нанесла поражение команде Норвегии - 3:2.

Напомним, что российская и белорусская команды не принимают участия в турнире по решению ИИХФ.