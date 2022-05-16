«Нью-Йорк Айлендерс» объявил нового главного тренера

Стало известно имя нового главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс».

Как сообщает официальный сайт клуба НХЛ, на эту должность назначен Лэйн Ламберт. Ранее с поста главного тренера «островитян» был уволен Барри Тротц.

Добавим, что Ламберт был ассистентом предшественника в «Айлендерс» и в «Вашингтоне», с которым выиграл в 2018 году Кубок Стэнли.

В текущем сезоне «Айлендерс» не смогли попасть в плей-офф. Команда из нью-Йорка заняла девятое место в таблице Восточной конференции.