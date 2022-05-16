Дебур уволен с поста главного тренера «Вегаса»

Руководство клуба «Вегас Голден Найтс» уволило главного тренера команды.

Как сообщает официальный сайт команды, от своих обязанностей освобожден Питер Дебур. Специалист возглавлял «Вегас» с 2019 года.

«После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне», — заявил генменеджер «рыцарей» Келли Маккриммон.

Добавим, что в текущем сезоне «Вегас» не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли. «Рыцари» стали девятыми в таблице конференции.