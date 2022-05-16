Вячеслав Быков: Панарин - самородок из Челябинска

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился своим мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине.

«Панарин – самородок из Челябинска, из Коркино. Во многом все это зависит от личности, от воспитания в детстве и от окружающих людей. В этом случае нужно поблагодарить его бабушку и дедушку, которые стали для него родителями и воспитали Артемия. На таких игроков и зрители идут с большим удовольствием. Это хороший пропагандист нашего хоккея», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Питтсбург Пингвинз» Панарин забросил победную шайбу в овертайме и вывел свою команду в четвертьфинал, где она сыграет против «Каролины Харрикейнз».