Кубок Стэнли не приедет в Россию в ближайшее межсезонье

Кубок Стэнли не получится привезти в Россию после окончания текущего розыгрыша плей-офф НХЛ.

Отметим, что только в одной команде, которая вышла в четвертьфинал пока не играл российский хоккеист. Речь идет об «Эдмонтоне». Российский защитник Дмитрий Саморуков вышел на лед лишь в одном матче регулярного чемпионата.

«Я не уверен насчет того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», - цитирует ТАСС заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Напомним, что по традиции каждому представителю победителя плей-офф в межсезонье разрешают забрать на один день Кубок Стэнли в личное пользование.