Михайлов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России на Олимпиаде в Пекине

Глава тренерского совета ФХР Борис Майоров объяснил, какие, на его взгляд, ошибки были допущены тренерским штабом сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

«Нам говорят, мол есть одно звено оборонительное, а другое - наступательное. Я человек советской закалки и считаю, что в команде с любого звена надо спрашивать как в игре в обороне, так и в атаке. Я особо не вижу, что при игре с финнами надо только обороняться: с моей точки зрения, надо было разбить их системность, и в этом лежал залог нашего успеха», - приводит слова ветерана ТАСС.

Напомним, в финале Олимпиады подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии со счетом 1:2 и остались с серебряными медалями.