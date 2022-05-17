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Финляндия выиграла второй матч подряд на домашнем чемпионате мира, одолев США

Финны с шестью очками возглавили группу В
17 мая 2022 00:17
автор: Александр Шульгин

В матче второго тура группового этапа мирового первенства по хоккею в Хельсинки и Тампере сборная Финляндии обыграла команду США.

Финны одержали победу со счетом 4:1. В их составе отличились Микаэль Гранлунд, Валтери Филппула, Саккари Маннинен и Микко Лехтонен. Первые три шайбы хозяева чемпионата забросили, реализовав численное преимущество.

У американцев в конце встречи красивый гол забил Алекс Гальченюк, но на результат встречи он повлиять уже не мог.

Итог - 4:1 в пользу Финляндии, которая с шестью очками возглавила группу. США - третьи с пятью набранными баллами.

источник: «Советский спорт»
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