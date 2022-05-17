Судьи признали ошибку в матче Финляндия - США на чемпионате мира по хоккею

Судьи на чемпионате мира по хоккею в Финляндии совершили ошибку в пользу хозяев турнира, удалив нападающего Саку Мяэналанена на две минуты вместо пяти за толчок американского хоккеиста в матче национальных команд (4:1).

«Судьи извинились передо мной после второго периода, это должен был быть пятиминутный штраф. Отдаю должное арбитром за честность», - приводит Mtvuutiset слова главного тренера сборной США Дэвида Куинна.

Завтра сборная Финляндии сыграет со Швецией, а американцы через день - против Великобритании. На данный момент у «львов» шесть очков, а у «звездно-полосатых» пять.