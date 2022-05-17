Капитан «Питтсбурга» Кросби недоволен предложениями по новым контрактам Малкину и Летангу

Капитан «Питтсбурга» Кросби недоволен поведением клуба, который предложил новые контракты нападающему Евгению Малкину и защитнику Крису Летангу с понижениям зарплаты, сообщает Боб России.

По данным инсайдера, обоим хоккеистам предложили соглашения на три сезона с зарплатой пять миллионов долларов на год. На данный момент переговоры зашли в тупик.

Напомним, что «Питтсбург» закончил сезон в первом раунде Кубка Стэнли, уступив в овертайме седьмого матча «Рейнджерс».

Добавим, что Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче регулярного чемпионата, а также забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в плей-офф НХЛ.