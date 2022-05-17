В «Металлурге» выразили готовность вернуть Малкина в команду

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков высказался по поводу возможного возвращения в клуб форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

Отметим, что в данный момент 35-летний россиянин пока не достиг договоренности с командой НХЛ по поводу продления действующего контракта, рассчитанного до конца текущего сезона.

– Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем, – цитирует Ласькова «РИА Новости».

Напомним, что Малкин является воспитанником академии «Металлурга». Всего в составе магнитогорцев он отыграл 169 матчей, забросил 59 шайб и отдал 97 результативных передач.

В 2004 году «Питтсбург» задрафтовал хоккеиста в первом раунде под общим вторым номером. Вместе с «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.