Чехи сенсационно уступили Австрии, Дания обыграла Италию

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Чехии неожиданно проиграла команде Австрии.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. На точный бросок Романа Червенки в первом периоде австрийцы ответили шайбой, заброшенной Брианом Леблером за 38 секунд до финальной сирены.

Победный буллит реализовал Петер Шнайдер.

Чехи с четырьмя очками занимают четвертое место в группе, австрийцы благодаря этой победе набрали три очка и поднялись на шестую позцию.

В игре команд группы А Италии и Дании последние оказались сильнее - 2:1.