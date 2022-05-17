ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чехи сенсационно уступили Австрии, Дания обыграла Италию

В Финляндии проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по хоккею
17 мая 2022 19:14
автор: Александр Шульгин

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Чехии неожиданно проиграла команде Австрии.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. На точный бросок Романа Червенки в первом периоде австрийцы ответили шайбой, заброшенной Брианом Леблером за 38 секунд до финальной сирены.

Победный буллит реализовал Петер Шнайдер.

Чехи с четырьмя очками занимают четвертое место в группе, австрийцы благодаря этой победе набрали три очка и поднялись на шестую позцию.

В игре команд группы А Италии и Дании последние оказались сильнее - 2:1.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чехи сенсационно уступили Австрии, Дания обыграла Италию
В Финляндии проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по хоккею
17.05.2022 19:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Металлурге» выразили готовность вернуть Малкина в команду
Летом этого года у хоккеиста истекает контракт с «Питтсбургом».
17.05.2022 16:10
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Капитан «Питтсбурга» Кросби недоволен предложениями по новым контрактам Малкину и Летангу
Капитан «Питтсбурга» Кросби недоволен предложениями по новым контрактам Малкину и Летангу
Клуб намерен снизить зарплату хоккеистов.
17.05.2022 14:34
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Судьи признали ошибку в матче Финляндия - США на чемпионате мира по хоккею
Арбитры недостаточно строго наказали игрока суоми.
17.05.2022 09:49
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Финляндия выиграла второй матч подряд на домашнем чемпионате мира, одолев США
Финны с шестью очками возглавили группу В
17.05.2022 00:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Нэшвилл» объявил о подписании контракта новичка с российским голкипером Аскаровым
Соглашение рассчитано на три года.
16.05.2022 22:51
Хоккей
Михайлов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России на Олимпиаде в Пекине
Работа наставника национальной команды Алексея Жамнова была признана удовлетворительной
16.05.2022 21:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кубок Стэнли не приедет в Россию в ближайшее межсезонье
Первые встречи второго раунда плей-офф состоятся в среду, 18 мая
16.05.2022 21:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вячеслав Быков: Панарин - самородок из Челябинска
Россиянин вывел «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1/4 финала Кубка Стэнли
16.05.2022 21:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Дебур уволен с поста главного тренера «Вегаса»
Команда остановилась в шаге от плей-офф НХЛ,
16.05.2022 20:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кто же отвечал на вопросы «Матч ТВ» вместо Дзюбы? Обзор футбольных мемов
Самые значимые футбольные события последних дней в картинках.
«В джазе только девушки» на примере русского биатлона. Как Серохвостов и Халили решили тренироваться с женщинами
Опубликованы списки групп сборной России на предстоящий сезон – кто у какого тренера будет готовиться.
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Касаткина — первая ракетка России, Ковалев — на ринге после допинга. Новые приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Соболев догнал Карпина и дышит в спину Дзюбе! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов.
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Стань «экспертом CS:GO» и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила суперакцию для любителей киберспорта
С 13 мая по 5 июня 2022 года «Лига Ставок» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.
Кубинка из «Уралочки» покидает Россию после расистского скандала. Как накажут «зоо-тренера» Воронкова?
21-летняя волейболистка «Уралочки» Айлама Монтальво ушла из екатеринбургского клуба на фоне оскорблений в свой адрес. Решение кубинка приняла до того, как Всероссийская федерация волейбола вынесла вердикт в отношении Андрея Воронкова, чья реплика спровоцировала скандал.
«Оставлять Березуцких тренерами ЦСКА очень опасно!» Мнение легенды клуба
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мыслями о поражении от «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ (0:1), которое лишило армейцев шансов на медали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика