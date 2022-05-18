ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ночная хоккейная лига побила рекорд по количеству хоккеистов-любителей

18 мая 2022 09:15

В сезоне-2021/22 турнира Ночной хоккейной лиги – самого масштабного проекта любительского хоккея России – приняли участие 21467 игроков из 1151 команды, что стало рекордным показателем за всю историю проекта.

Региональный этап соревнований проходил с сентября по март в 75 регионах России. Фестиваль хоккея Ночной лиги – финальный этап XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд – завершился в минувший понедельник. В течение двенадцати дней в Сочи на пяти аренах Олимпийского парка 168 команд-чемпионов региональных турниров сражались за звание лучших в своих дивизионах.

Игры финального этапа прошли в семи дивизионах, разделенных по возрастному принципу и уровню спортивной квалификации, а также в дивизионе «Амазонки», в котором играют победительницы любительского турнира Ночной лиги женского хоккея.

Обладателем главного трофея Ночной лиги – Кубка Крутова, названного в честь знаменитого нападающего Владимира Крутова, а также главного приза — «гранта» Министерства спорта России в 100 млн. рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе стала команда «СВ Металл» из Екатеринбурга.

Впервые в истории игры турнира также прошли в дивизионе «Любитель 50+» для игроков старше пятидесяти лет, решение о создании которого было принято в 2021 году.

Победители Фестиваля хоккея: «Лига Чемпионов» (Любитель 40+) - «СВ Металл» (Свердловская область, г. Екатеринбург); «Лига Будущих Чемпионов» (Любитель 40+) - ДСК (Липецкая область, г. Липецк); «Любитель 50+» - ХК «Лампово» (Ленинградская область, г.п. Дружногорское); «Лига Мечты» - «Автореал» (Челябинская область, г. Миасс); «Лига Мечты. Малый Кубок» - «Старт» (Пензенская область, г. Заречный); «Лига Надежды» - «Дружина», (Московская область, п. Гжель); «Лига Надежды. Малый Кубок» - «Регион 23» (Краснодарский край, г. Анапа); «Амазонки» - «Гроза-1» (г. Санкт-Петербург).

Ночная хоккейная лига – самый масштабный проект в российском хоккее. Была создана в 2011 году с целью развития и популяризации массового любительского хоккея и пропаганды здорового образа жизни.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ночная хоккейная лига побила рекорд по количеству хоккеистов-любителей
18.05.2022 09:15
Хоккей
«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол
«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол
В Денвере прошел первый матч второго раунда плей-офф НХЛ.
18.05.2022 08:46
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Российский форвард в 40-й раз набрал больше одного очка в игре Кубка Стэнли.
18.05.2022 08:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин назвал Кросби и Летанга своими братьями
Россиянин надеется остаться в «Питтсбурге»
17.05.2022 23:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Швеция разгромила Великобританию, Швейцария с трудом одолела Казахстан
На чемпионате мира по хоккею прошли очередные матчи группового этапа
17.05.2022 23:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский вратарь Жеренко подписал контракт с «Сент-Луисом»
Хоккеист выступал в Финляндии
17.05.2022 22:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Евгений Малкин: Я все еще хороший игрок, а хорошие игроки подписывают хорошие контракты
Хоккеист пока не договорился с «Питтсбургом» о новом контракте
17.05.2022 22:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Он заслуживает большего». Гончар - о предложении «Питтсбурга» Малкину
Россиянин может стать неограниченно свободным агентом
17.05.2022 20:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чехи сенсационно уступили Австрии, Дания обыграла Италию
В Финляндии проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по хоккею
17.05.2022 19:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
В «Металлурге» выразили готовность вернуть Малкина в команду
Летом этого года у хоккеиста истекает контракт с «Питтсбургом».
17.05.2022 16:10
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Кучеров и Василевский укротили «пантер»! Как «Тампа» обыграла в Кубке Стэнли лучшую команду регулярки (видео)
В первом матче второго раунда Кубка Стэнли надежная игра голкипера Андрея Василевского и два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать выездную победу над «Флоридой» (4:1).
Шведский блицкриг и чешский провал. Итоги 5-го дня ЧМХ-2022
Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею в Финляндии принес первую громкую сенсацию.
Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа — позади, а впереди — Коста-Рика и Панама! В «Лиге Героев» близка развязка
Автопробег по странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев» преодолел экватор и постепенно выходит на финишную прямую. Три экипажа стартовали в мексиканском Канкуне и стремятся приехать первыми в Панама-Сити.
Кто же отвечал на вопросы «Матч ТВ» вместо Дзюбы? Обзор футбольных мемов
Самые значимые футбольные события последних дней в картинках.
«В джазе только девушки» на примере русского биатлона. Как Серохвостов и Халили решили тренироваться с женщинами
Опубликованы списки групп сборной России на предстоящий сезон – кто у какого тренера будет готовиться.
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Касаткина — первая ракетка России, Ковалев — на ринге после допинга. Новые приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Соболев догнал Карпина и дышит в спину Дзюбе! Главные цифры футбольного уик-энда
Самая интересная статистика европейских чемпионатов.
Словаков хватило на период… Пока Канада крушит всех на ЧМХ-2022
В центральном матче четвертого игрового дня чемпионата мира в группе А родоначальники хоккея победили в Хельсинки сборную Словакии – 5:1.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика