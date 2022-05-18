Ночная хоккейная лига побила рекорд по количеству хоккеистов-любителей

В сезоне-2021/22 турнира Ночной хоккейной лиги – самого масштабного проекта любительского хоккея России – приняли участие 21467 игроков из 1151 команды, что стало рекордным показателем за всю историю проекта.

Региональный этап соревнований проходил с сентября по март в 75 регионах России. Фестиваль хоккея Ночной лиги – финальный этап XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд – завершился в минувший понедельник. В течение двенадцати дней в Сочи на пяти аренах Олимпийского парка 168 команд-чемпионов региональных турниров сражались за звание лучших в своих дивизионах.

Игры финального этапа прошли в семи дивизионах, разделенных по возрастному принципу и уровню спортивной квалификации, а также в дивизионе «Амазонки», в котором играют победительницы любительского турнира Ночной лиги женского хоккея.

Обладателем главного трофея Ночной лиги – Кубка Крутова, названного в честь знаменитого нападающего Владимира Крутова, а также главного приза — «гранта» Министерства спорта России в 100 млн. рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе стала команда «СВ Металл» из Екатеринбурга.

Впервые в истории игры турнира также прошли в дивизионе «Любитель 50+» для игроков старше пятидесяти лет, решение о создании которого было принято в 2021 году.

Победители Фестиваля хоккея: «Лига Чемпионов» (Любитель 40+) - «СВ Металл» (Свердловская область, г. Екатеринбург); «Лига Будущих Чемпионов» (Любитель 40+) - ДСК (Липецкая область, г. Липецк); «Любитель 50+» - ХК «Лампово» (Ленинградская область, г.п. Дружногорское); «Лига Мечты» - «Автореал» (Челябинская область, г. Миасс); «Лига Мечты. Малый Кубок» - «Старт» (Пензенская область, г. Заречный); «Лига Надежды» - «Дружина», (Московская область, п. Гжель); «Лига Надежды. Малый Кубок» - «Регион 23» (Краснодарский край, г. Анапа); «Амазонки» - «Гроза-1» (г. Санкт-Петербург).

Ночная хоккейная лига – самый масштабный проект в российском хоккее. Была создана в 2011 году с целью развития и популяризации массового любительского хоккея и пропаганды здорового образа жизни.