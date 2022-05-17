«Он заслуживает большего». Гончар - о предложении «Питтсбурга» Малкину

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар прокомментировал переговоры форварда команды Евгения с клубным руководством по новому контракту.

«Пока он играет на том же уровне, что он и играл. Понятно, что он становится постарше, но если эти все слухи правдивы, то это несправедливо по отношению к Жене - он заслуживает большего», - приводит слова Гончара ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Питтсбург» предложил россиянину новый трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год. Это почти в два раза меньше того, что Евгений получает сейчас (9,5 миллионов). Если сторонам не удастся договориться, то по окончании сезона россиянин станет неограниченно свободным агентом.

В аналогичной ситуации оказались одноклубники Малкина Крис Летанг и Брайан Раст.

О сложившейся ситуации высказался даже капитан «пингвинов» Сидни Кросби, заявивший, что предложение «Питтсбурга» возмутительно.