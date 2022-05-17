Евгений Малкин: Я все еще хороший игрок, а хорошие игроки подписывают хорошие контракты

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выступил с заявлением по переговорам с клубом о новом контракте.

«Я верю, что я все еще хороший игрок. Верю, что хорошие игроки подписывают хорошие контракты. Сейчас я могу только сказать, что хочу играть 3-4 года. Деньги не имеют большого значения, но у меня есть семья, есть родители, я хочу для них хорошего будущего.

Я читал сегодня в российской газете, что мой родной город предложил мне контракт. Это неправда. Я хочу остаться здесь, хочу играть в НХЛ. Сейчас вокруг этого много новостей, но я надеюсь, что останусь здесь до пенсии», - приводят слова хоккеиста клубные соцсети «Питтсбурга».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Питтсбург» предложил россиянину новый трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год. Это почти в два раза меньше того, что Евгений получает сейчас (9,5 миллионов). Если сторонам не удастся договориться, то по окончании сезона россиянин станет неограниченно свободным агентом.