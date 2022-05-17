Российский вратарь Жеренко подписал контракт с «Сент-Луисом»

Российский голкипер Вадим Жеренко подписал трехлетний контракт новичка с «Сент-Луис Блюз», сообщает клубная пресс-служба.
Хоккеист был задрафтован «блюзменами» в 2019 году под общим 208-м номером в седьмом раунде.
В прошлом сезоне Жеренко выступал за финский «Ильвес», в составе которого провел 30 матчей, отразив 90,2 % бросков и показав коэффициент надежности 2,67.
Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли «Сент-Луис» в 1/8 финала обыграл «Миннесоту Уайлд» (счет в серии 4-3) и выел в четвертьфинал.
источник: ХК «Сент-Луис Блюз»