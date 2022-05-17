Российский вратарь Жеренко подписал контракт с «Сент-Луисом»

«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина

Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.