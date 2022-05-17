Швеция разгромила Великобританию, Швейцария с трудом одолела Казахстан

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции крупно обыграла команду Великобритании.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Тре крунур», в составе которых дублями отметились Расмус Асплунд, одну из шайб забросивший в большинстве, и Антон Бенгтссон. Еще по разу отличились Йоаким Нордстрем и Расмус Далин.

Шведы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу группы В. Британцы с одним очком занимают последнее, шестое место.

В другом матче встречались выступающие в группе А швейцарцы и казахи. Победа осталась за Швейцарией, итоговый счет 3:2.