Малкин назвал Кросби и Летанга своими братьями

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что планирует остаться в команде на будущий сезон, а также рассказал о своих отношениях с одноклубниками Сидни Кросби и Крисом Летангом.

«Я хочу в следующем году вернуться на высочайший уровень. Хочу отыграть все 82 матча, хочу сыграть в полуфинале или финале. Думаю, у нас есть шанс на это, пока я остаюсь в «Питтсбурге». У нас отличная организация и классный тренер.

Кросби и Летанг мне как братья. Один канадский брат и другой французский канадец. Дело не только в хоккее, это жизнь. Мы проводим вместе очень много времени. Сид - отличный парень. Он мой любимый игрок», - приводит слова россиянина клубная пресс-служба «пингвинов».

Напомним, ранее стало известно о том, что «Питтсбург» предложил россиянину новый трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год. Это почти в два раза меньше того, что Евгений получает сейчас (9,5 миллионов). Если сторонам не удастся договориться, то по окончании сезона россиянин станет неограниченно свободным агентом.

Аналогичные ситуации сложились у Летанга и Брайана Раста.