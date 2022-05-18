Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду» в первом матче серии плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» в гостях победила «Флориду» со счетом 4:1 в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.

На гол Энтони Дюклера (15-я минута) «молнии» ответили шайбами Кори Перри (37), Пьера-Эдуара Белльмара (44), Никиты Кучерова (56) и Росса Колтона (58).

Отметим, что три гола «Лайтнинг» забили в большинстве, а Кучеров набрал еще одно очко за голевую передачу. У российского форварда в активе уже 40 игр плей-офф, в которых он совершает несколько результативных действий. Больше только у лидеров «Питтсбурга» Сидни Кросби (67 матчей) и Евгения Малкина (53). Также не без набранных очков закончил игру защитник «молний» Михаил Сергачев, отдавший голевую передачу.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска по своим воротам из 36, его коллега по амплуа и «Тампы» Андрей Василевский 33 из 34.

Вторая игра между командами пройдет 20 мая в городе Санрайз штата Флорида

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала. 1-й матч

«Флорида Пантерз» - «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы:

1:0 – Дюклер (Монтур, Юбердо), 14:01

1:1 – Перри (Кучеров), 36:22 (Бол.)

1:2 – Белльмар (Марун, Перри), 43:35

1:3 – Кучеров (Стэмкос, Хедман), 55:54 (Бол.)

1:4 – Колтон (Сергачев, Пол), 57:44 (Бол.)

Вратари: Бобровский 32/36 – Ан. Василевский 33/34.

Счет в серии: 0-1