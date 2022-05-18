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«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол

В Денвере прошел первый матч второго раунда плей-офф НХЛ.
«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол
18 мая 2022 08:46
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Колорадо Эвеланш"

«Колорадо» дома в овертайме победил «Сент-Луис» со счетом 3:2 в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.

У «блюзменов» забили Райан О'Райли (7-я минута) и Джордан Кайру (57).

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отличились Валерий Ничушкин (24), Самуэль Жирар (32) и Джош Мэнсон, ставший автором победного гола (69).

Вторая игра серии пройдет 20 мая также на льду «Колорадо» в Денвере.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала. 1-й матч

«Колорадо Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы:
0:1 – О′Райлли (Шенн), 6:25
1:1 – Ничушкин (Рантанен, Маккиннон), 23:14
2:1 – Жирар (Ландескуг, Мэнсон), 31:32
2:2 – Кайру (Фолк), 56:46
3:2 – Мэнсон (Кадри, Ландескуг), 68:02

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
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