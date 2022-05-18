«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол

«Колорадо» дома в овертайме победил «Сент-Луис» со счетом 3:2 в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
У «блюзменов» забили Райан О'Райли (7-я минута) и Джордан Кайру (57).
В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отличились Валерий Ничушкин (24), Самуэль Жирар (32) и Джош Мэнсон, ставший автором победного гола (69).
Вторая игра серии пройдет 20 мая также на льду «Колорадо» в Денвере.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала. 1-й матч
«Колорадо Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
0:1 – О′Райлли (Шенн), 6:25
1:1 – Ничушкин (Рантанен, Маккиннон), 23:14
2:1 – Жирар (Ландескуг, Мэнсон), 31:32
2:2 – Кайру (Фолк), 56:46
3:2 – Мэнсон (Кадри, Ландескуг), 68:02
Счет в серии: 1-0
источник: «Советский спорт»