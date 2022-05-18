Войнов и Шипачев продлили контракты с «Ак Барсом»

Защитник Вячеслав Войнов и нападающий Вадим Шипачев, перешедшие в «Ак Барс» из московского «Динамо», продлили контракты с казанским клубом до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды Республики Татарстан.

Напомним, ранее их соглашения были рассчитаны до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за москвичей.