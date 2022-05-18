ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Войнов и Шипачев продлили контракты с «Ак Барсом»

Хоккеисты перешли в клуб из Татарстана в начале мая.
Войнов и Шипачев продлили контракты с «Ак Барсом»
18 мая 2022 15:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Ак Барс"

Защитник Вячеслав Войнов и нападающий Вадим Шипачев, перешедшие в «Ак Барс» из московского «Динамо», продлили контракты с казанским клубом до лета 2025 года, сообщает пресс-служба команды Республики Татарстан.

Напомним, ранее их соглашения были рассчитаны до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами. Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за москвичей.

источник: ХК «Ак Барс»
Это интересно:
Войнов и Шипачев продлили контракты с «Ак Барсом»
Войнов и Шипачев продлили контракты с «Ак Барсом»
Хоккеисты перешли в клуб из Татарстана в начале мая.
18.05.2022 15:52
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Ночная хоккейная лига побила рекорд по количеству хоккеистов-любителей
18.05.2022 09:15
Хоккей
«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол
«Колорадо» обыграл в овертайме «Сент-Луис», Ничушкин забил гол
В Денвере прошел первый матч второго раунда плей-офф НХЛ.
18.05.2022 08:46
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Флориду» в первом матче серии плей-офф НХЛ
Российский форвард в 40-й раз набрал больше одного очка в игре Кубка Стэнли.
18.05.2022 08:30
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Малкин назвал Кросби и Летанга своими братьями
Россиянин надеется остаться в «Питтсбурге»
17.05.2022 23:44
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Швеция разгромила Великобританию, Швейцария с трудом одолела Казахстан
На чемпионате мира по хоккею прошли очередные матчи группового этапа
17.05.2022 23:01
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Российский вратарь Жеренко подписал контракт с «Сент-Луисом»
Хоккеист выступал в Финляндии
17.05.2022 22:21
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Евгений Малкин: Я все еще хороший игрок, а хорошие игроки подписывают хорошие контракты
Хоккеист пока не договорился с «Питтсбургом» о новом контракте
17.05.2022 22:03
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Он заслуживает большего». Гончар - о предложении «Питтсбурга» Малкину
Россиянин может стать неограниченно свободным агентом
17.05.2022 20:46
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Чехи сенсационно уступили Австрии, Дания обыграла Италию
В Финляндии проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по хоккею
17.05.2022 19:14
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Фонбет» потерял половину пользователей, клиент «Лиги Ставок» выиграл почти 4 миллиона на угловых! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В ЦСКА опять перестройка. Самое время позвонить Дзюбе!
В чемпионате России осталось сыграть один тур, и для большинства команд можно подводить итоги. Одним из главных ньюсмейкеров межсезонья обещает быть ЦСКА.
Как ушел Лобановский. Самый грустный день в истории украинского футбола
Валерий Лобановский мечтал умереть на футбольном поле. По сути, так и получилось: в тот роковой день 7 мая 2002 года легендарного тренера увезли на «скорой» прямо со скамейки во время матча руководимого им киевского «Динамо».
Кучеров и Василевский укротили «пантер»! Как «Тампа» обыграла в Кубке Стэнли лучшую команду регулярки (видео)
В первом матче второго раунда Кубка Стэнли надежная игра голкипера Андрея Василевского и два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать выездную победу над «Флоридой» (4:1).
Шведский блицкриг и чешский провал. Итоги 5-го дня ЧМХ-2022
Очередной игровой день на чемпионате мира по хоккею в Финляндии принес первую громкую сенсацию.
Белиз, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа — позади, а впереди — Коста-Рика и Панама! В «Лиге Героев» близка развязка
Автопробег по странам Центральной Америки в рамках проекта «Лига Героев» преодолел экватор и постепенно выходит на финишную прямую. Три экипажа стартовали в мексиканском Канкуне и стремятся приехать первыми в Панама-Сити.
Кто же отвечал на вопросы «Матч ТВ» вместо Дзюбы? Обзор футбольных мемов
Самые значимые футбольные события последних дней в картинках.
«В джазе только девушки» на примере русского биатлона. Как Серохвостов и Халили решили тренироваться с женщинами
Опубликованы списки групп сборной России на предстоящий сезон – кто у какого тренера будет готовиться.
«Один человек написал: если я завтра умру, мир станет лучше». Правила жизни Александра Овечкина
Путь Александра Овечкина ко второму Кубку Стэнли оборвался в первом раунде плей-офф-2022. Но это не делает фигуру лучшего российского бомбардира НХЛ всех времен менее масштабной. «Плеймейкер» вспомнил, что говорил в разные годы Овечкин о том, как закалялся его характер.
России на ЧМХ-2022 нет, зато рулит КХЛ! Как финны разбили американцев за два периода
В главном матче игрового дня в группе В сборная Финляндии легко справилась с командой США (4:1) и лидирует в своей восьмерке.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика