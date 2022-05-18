Франция обыграла Италию, Норвегия оказалась сильнее Австрии

В матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Франции обыграла команду Италии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу французов, в составе которых отличились Саша Трей и Уго Галле. Итальянцы ответили шайбой Луки Фриго в меньшинстве.

Французы с пятью очками поднялись на пятое место в турнирной таблице группы А. Итальянцы с одним очком занимают седьмую позицию.

В другом матче дня норвежцы в результативной игре нанесли поражение Австрии - 5:3. На данный момент скандинавы занимают четвертую строчку. дающую право выхода в четвертьфинал. Австрийцы с тремя очками пока седьмые.