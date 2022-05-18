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Шведы обыграли финнов, Швейцария добила Словакию

В Финляндии подходит к концу групповой этап чемпионата мира пол хоккею
18 мая 2022 23:12
автор: Александр Шульгин

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции в серии буллитов обыграла Финляндию.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу номинальных и фактических гостей, в составе которых отличились Адам Ларссон и Йоэль Келлман. Победный буллит реализовал Эмиль Бемстрем. У финнов голы соорудили Микко Лехтонен и Сами Ватанен.

Шведы набрали 11 очков и сместили хозяев первенства с первой строчки турнирной таблицы группы В.

В другом матче швейцарцы нанесли поражение словакам со счетом 5:3 и возглавили группу А. Словакия с тремя очками расположилась на седьмой позиции.

источник: «Советский спорт»
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