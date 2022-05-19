Хет-трик Ткачука принес «Калгари» победу над «Эдмонтоном»

В первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли «Калгари Флеймз» на своем нанес поражение «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 9:6 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Мэттью Ткачук, одну из своих шайб забросивший в большинстве и еще одну - в пустые ворота. Дубль на счету Блейка Коулмэна, еще по разу отличились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджипане и Расмус Андерссон.

Гости ответили дублем Зака Хеймана и голами Коннора Макдэвида, Эвана Бушара, Леона Драйзайтля и Кайлера Ямамото.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «огоньков». Вторая игра пройдет 21 мая, также на их площадке. Затем серия переедет в Эдмонтон.