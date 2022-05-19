Шестеркин не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Каролиной» в 1/4 финала Кубка Стэнли

В матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Себастьян Ахо и Иан Коул, забросивший победную шайбу в овертайме.

Гости ответили точным броском Филипа Хытила. Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел на площадке весь матч.

«Ураганы» повели в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 21 мая, снова на их арене, а затем серия продолжится двумя встречами в Нью-Йорке.