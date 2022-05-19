Матч сборных Германии и Дании на ЧМ-2022 был отложен из-за пожара на арене в Хельсинки

Матч группового этапа чемпионата мира-2022, в котором должны были сыграть между собой сборные Германии и Дании, был отложен.

Как утверждает TSN, очная встреча национальных команд должна была стартовать сегодня, 19 мая, в 16:20 мск. Однако организаторы турнира приняли решение отложить матч из-за того, что в Ледовом дворце в Хельсинки, где запланирована игра, произошло возгорание.

В данный момент неизвестно, когда именно хоккеисты выйдут на лед.

Напомним, что сборные Дании и Германии выступают в группе A, располагаясь на третьем и четвертом местах в турнирной таблице соответственно. Обе команды одержали по две победы и потерпели по одному поражению.