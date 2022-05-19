Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о сокращении лимита на легионеров до трёх игроков в КХЛ с сезона-2023/2024.

«Просто не нужно всех подряд возить из-за границы, надо привозить нормальных хоккеистов. Не от хорошей же жизни их приглашают — а на нормальных иностранцев народ всегда ходил и любил их. Вспомните финнов, которые качественно играли в хоккей, вспомните сильных североамериканцев. Я считаю, что это дело каждого клуба. Пять легионеров — самое правильное решение. Российская молодёжь у них учится. Тот же Голдобин, играя с Майе и Лайпсиком, добавил в уровне хоккея, аналогично и по другим игрокам. У качественных иностранцев есть чему учиться», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата»