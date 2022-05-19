НХЛ объявила трех номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2021/22

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, кто из специалистов претендует на приз звание лучшего тренера текущего сезона – «Джек Адамс Трофи».
По информации источника, номинантами являются Эндрю Брюнетт («Флорида Пантерз»), Жерар Галлан («Нью-Йорк Рейнджерс») и Дэррил Саттер («Калгари Флэймз»).
Отметим, что победитель будет определен посредством голосования Ассоциации журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Напомним, что «Калгари» занял третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 111 очков. Что касается «Флориды» и «Рейнджерс», то команды расположились на первой и четвертой строчках Востока соответственно.
источник: NHL (НХЛ)