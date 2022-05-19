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Дубль Беллоуза помог сборной США обыграть Великобританию в матче группового этапа ЧМ-2022

Американская команда забросила три шайбы в ворота своего соперника.
19 мая 2022 18:36
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты сборной США одержали свою третью победу на групповом этапе чемпионата мира 2022 года, обыграв Великобританию со счетом 3:0.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Киффер Беллоуз, отличившийся дублем на 41-й и 44-й минутах. Еще один гол забил форвард «Колорадо Эвеланш» Бен Майерс (29).

Таким образом, подопечные Дэвида Куинна набрали восемь очков и остались на третьем месте в турнирной таблице группы B. На счету американцев три победы и одно поражение на турнире. В свою очередь Великобритания проиграла свою четвертую игру кряду – коллектив располагается на последней восьмой строчке с одним набранным очком.

21 мая США сыграет со Швецией, а Великобритания днем ранее проведет матч против Финляндии.

источник: «Советский спорт»
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