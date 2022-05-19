Сушинский назвал главную задачу, которую должен решить Третьяк во главе ФХР

Чемпион мира Максим Сушинский поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Самая главная роль Третьяка - возвращение России на международный уровень! Чтобы мы играли там, а не между собой здесь варились. Только такая задача сейчас должна стоять», - приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно о переизбрании Третьяка на новый срок на посту главы российского хоккея на безальтернативной основе в отсутствие других кандидатов.

Кроме того, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг заявил, что, скорее всего, главный тренер сборной России Алексей Жамнов сохранит за собой тренерское кресло.