Иван Федотов признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов, выступавший за ЦСКА в сезоне-2021/22, стал лучшим вратарем прошедшего розыгрыша КХЛ.

По информации пресс-службы лиги, 25-летний хоккеист опередил в голосовании за данную награду Александра Еременко из московского «Динамо», а также вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина.

Отметим, что Федотов помог армейцам завоевать Кубок Гагарина. Всего на счету голкипера 48 проведенных матчей в прошедшем сезоне, в которых он отыграл три игры «на ноль». При этом его средний процент отраженных бросков составил 92,91.

Напомним, что недавно Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией».